Традиции и молитвы к усопшему в день его рождения

В народе день рождения умершего человека принято отмечать особым образом. Православные христиане читают молитвы, надеясь отвести вечныя муки и приблизить родственника к небесам. Люди подвержены смерти, с этим ничего не поделаешь. Остается лишь поминать усопших правильно, и в этом благочестивом деле поможет церковь.

Нужно ли отмечать день рождение усопшего

В православной вере умершего человека принято вспоминать в строго определенный день. Традиция предписывает: помяни усопшего, почти его душу молитвой. И в какой же момент времени необходимо поминать усопшего? Вот перечень допустимых дней:

момент похорон;

девятый день кончины человека;

сороковой день после того, как человеку было суждено умереть;

годовщина смерти;

день рождения умершего.

Случаи, когда момент кончины умершего человека и день его рождения совпадают, крайне редки. Бывает и так, что день рождения умерших выпадает на канун поминок. Когда поминать умершего в этом случае, и какая молитва должна быть прочитана? Отметим, что молитвой можно почтить память усопшего человека в любое время.

Православные каноны также предполагают наличие трех дат рождения вашего родственника:

Дата появления усопшего на свет. Крещение. Дата, когда усопший покинул мир живых.

Правильные традиции поминовения

Об умерших людях надлежит заботиться с помощью литургии и милостыни, а также молитвами. Божественная литургия считается для умершего оптимальным вариантом. Не повредит усопшему и милостыня — действие, под которым подразумевается любая помощь нуждающемуся человеку. Что же касается молитвы, то она приводит к спасению души усопших людей.

Николай Успенский утверждает, что Бог помилует всякую душу, за которую регулярно возносятся молитвы. Если день рождения умершего приходится на субботу, можно заказать заупокойную службу. Есть также день общего поминовения — родительская суббота. Вообще, усопшие поминаются в следующие субботы:

Родительские. Троицкая. Мясопустная. Димитриевская.

Традиции предков в этот день

Наши предки устраивали службы по умершему человеку на девятый и сороковой день, но этим поминовение не ограничивалось. В дни рождения поминать усопшего тоже не возбраняется. Домашняя молитва — хорошее дополнение к общим богослужениям.

Миряне используют на дне рождения умершего помянник, можно читать и псалтирь — это один из древнейших обычаев. Помните, что ныне и присно Господь един, и просить помилования усопших — благо.

Современный подход к этому дню

Дата рождения близких вам людей вполне может стать поводом для чтения поминальных молитв — современная церковь это допускает. Молитва и поход на кладбище в такой день — благие дела. Милостыня позволит умершим приблизиться к Богу, так что помогайте людям. Придется кстати и грамотно подобранная молитва.

Взгляд на поход на могилу

Многие думают, что усопших в их день рождения необходимо поминать спиртными напитками, забывая при этом о молитве. Поверьте, родной человек за это вас бы не поблагодарил. Одно дело — молитва об усопшем, другое — примитивная пьянка. Помните, что усопший должен придти к Богу, и алкоголь этот процесс никак не ускорит.

Допустим, человек умер, и вы хотите сказать ему последнее «прости». Служители церкви советуют больше внимания уделять молитвам и всячески избегать могильных посиделок. Человеку ваш алкоголь не поможет, а вот страдания душе усопшего причинит. Если в памятный день вы беспокоитесь об усопшем, оставьте на его могиле:

цветы (искусственные либо сухие);

лампадку (или свечку);

ценимый человеком при жизни предмет.

Своим рождением усопший порадовал близких, об этом не стоит забывать. Вашими молитвами будет устлан его путь к Господу. В молитве содержится самое сокровенное — то, что стоит высказать на исходе дня. А вот плакать в памятный день не нужно. Подобные действия усопшим не помогают, они лишь притягивают людей к земле. Оплакивание усопшей (или усопшего) нарушает покой человеческой души. Умершие люди должны спокойно принимать свою участь, а не переживать из-за ваших грустных молитв. Пусть усопший отдохнет от дел и возрадуется жизни вечной.

Молитвы в день рождения умершего

Не обязательно читать молитву самому — духом ныне богаты и священники. Поминальная панихида принесет умершему успокоение, возвысит его в памятный день. На могиле об усопшем человеке вполне может помолиться местный батюшка. После молитвы можно остаться на кладбище и пообщаться с душой усопшего. Вот о чем можно рассказать людям, которые умерли:

новости из мира живых;

проблемы, постигшие родственников;

ваши переживания;

размышления о завтрашнем дне.

Молитва устанавливает незримую связь с усопшим родственником. Усопшие нуждаются в нашем участии, поэтому возносите молитвы Господу почаще. Заботясь о родных людях, помогая им установить контакт со Святым Духом, вы оказываете им неоценимую помощь.

Значение молитвы и ее влияние

Души усопших после смерти пребывают в раю либо аду — всё зависит от их земного пути. Чем больше грехов у усопшего, тем выше вероятность неудачного поворота событий. Настанет день, когда Всевышний определит судьбу вашего родственника. Местонахождение души вашего брата, отца и сына будет зависеть от накопившихся грехов и действий родственников в земном мире. Ключевая роль здесь отводится молитвам.

Чтобы с гарантией спасти усопшего, нужно совершить молитвенный подвиг. Молитвами тут дело не ограничивается, да и продолжительность ваших действий составляет не один день. Помимо чтения молитв, совершайте следующие действия:

Усмиряйте своё лицемерие. Проявляйте милосердие (это здорово помогает усопшим). Утешайте скорбящих. Прощайте врагов. Причащайтесь, вспоминайте добрым словом усопшего. Раздавайте милостыню.

Молитва за упокой усопшего

Существуют разные заупокойные молитвы — их текст зависит от времени чтения. Одна молитва читается до 40-дневного срока, другая — после. Существуют молитвы по усопшим, именуемые акафистами — их читают в девятидневный срок. Если же исполнился год со дня смерти, можно прочесть молитву из тропаря. Приведем самые распространенные примеры молитв об усопших родственниках.

Молитва об усопшем до 40 дней:

»зменить шрифт

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго новопреставленного раба Твоего (или рабы Твоей), имярек, и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему, имярек, Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Молитва об усопшем после 40 дней:

»зменить шрифт

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда.

Молитва об усопшем через год после смерти:

»зменить шрифт Тропать глас 8 Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, душу раба Твоего (или: душу рабы Твоея; о многих же: души раб Твоих), на Тя бо упование возложи (или о многих: возложиша), Творца и Зиждителя и Бога нашего. Слава, и ныне: Тебе и Стену и Пристанище имамы, и Молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице безневестная, верных спасение

Молитва умершему мужу

Доброй молитвой можно помочь и усопшему мужу. Только учтите, что молитва длинная, в идеале ее стоит выучить наизусть или записать на листочек. Обращать слова молитвы необходимо к Иисусу — усопшие мужья находятся под его покровительством. Ниже приведен текст.

Молитва об усопшем муже:

»зменить шрифт

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя),прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в Небесные обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже допоследняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты един кроме греха, и правда Твоя – правда во веки. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше. Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва умершей жене

Случается и так, что мужчина теряет супругу — какой молитве отдать предпочтение в этом случае? Помянуть усопшую можно, опять же обратившись к Спасителю. Молитва чем-то напоминает предыдущий вариант. Приводим текст.

Молитва об усопшей жене:

»зменить шрифт

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея (имя), в Небеснем Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благословил еси супружесткий союз мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ты освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа с Церковию. Верую, Господи, и исповедую, яко ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея. Преклоняюся пред сею Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей (имя), и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о просвещении одеяния души своея; или аще небреже о чадех своих; аще преогорчи кого словом или делом; аще поропта в сердце своем на ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых содела. Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи, сил даруй ми по вся дни жизни моея не преставая молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да яко же Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от камене честна, венчая ю зде на земли; тако увенчай ю вечною Твоею славою в Небеснем Царствии Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает всесвятое имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва за упокой родителей

Однажды наши родители умирают, и об усопшем предке нужно побеспокоиться. Какими молитвами здесь можно воспользоваться? Есть молитва для матери, а есть текст, предназначенный исключительно для отца. Усопший получит помощь в том случае, если вы ничего не перепутаете. Молитву для матери нужно читать так:

Молитва об усопшей матери:

»зменить шрифт

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившей и воспитавшей мя материю моею, (имя) – , душу же ея, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъята бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от нея милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшую незабвенную для мене рабу Твою, матерь мою (имя), но отпусти ей вся согрешения ея вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная ею в житии ея зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй ю и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшей матери моея в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши ю в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоей Твоей (имя) теплую молитву мою сию и воздай ей воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившей мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение ея о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя ею о мне моления пред Тобою и за все дары, ею испрошенные мне от Тебе, воздай ей Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

А вот молитва для умершего отца:

»зменить шрифт

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя родителем моим, (имя) , душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва для обращения к детям

Самое страшное, если человек вынужден обращаться к молитвам, предназначенным для умерших детей. В своих молитвах вы можете просить у небесных покровителей заступничества за сына либо дочь. Тексты будут отличаться.

Молитва об умершем сыне:

»зменить шрифт

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего, чадо мое (имя), и сотвори ей вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше – молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

А вот молитва для усопшей дочери:

»зменить шрифт

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего рабу Твою, чадо мое (имя), и сотвори ей вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше – молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира.

Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Как видите, решений много, и в них нужно хорошо разбираться. Если вы что-то поняли не до конца, обратитесь к местному священнику — он всегда укажет правильный путь. Берегите своих близких.

Видео-ответы старца Паисия о лучшем поминовении усопших

От всего сердца предлагаем Вам послушать слова Преподобного Паисия Святогорца о жизни после смерти и о поминовении усопших, уверены, здесь вы найдете ответы на свои вопросы: